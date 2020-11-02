台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生遭性侵勒斃，慘死異鄉，被害人的父母昨（1日）晚抵台後直奔高雄市立殯儀館見愛女最後一面，其母當場痛哭失聲，場面哀戚。結果犯下天理不容大罪的梁姓兇嫌，

上月31日凌晨收押到高雄看守所，2天來在裡面吃好睡好，看不出任何愧疚與悔意，相當冷血。

據「三立」報導，高雄第2監獄副典獄長吳照明表示，梁嫌在看守所這兩天食慾不錯，吃得好、睡得好，還不時會與其他收容人聊天，心情沒有因為犯下殺人案受到影響，因為看守所裡的都新人，其他人並不知道他的身份。

看守所表示，由於疫情關係，梁嫌與另7名同時間進去的一般收容人，一起隔離14天，預計11月13日轉到兩人房的被告專屬舍房。

由於昨天(1日)是假日，看守所不辦理會客，梁嫌目前為止還沒有家人辦理接見手續，也不知道被他殺害的鍾姓女大生父母已經來台，希望台灣司法讓他「償命」。

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(中時新聞網)