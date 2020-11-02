俄羅斯23歲職業男網選手魯布列夫（Andrey Rublev）在2020賽季打出個人生涯至今最成功的一季，於維也納網球公開賽單打決賽6比4、6比4擊敗義大利選手索內戈（Lorenzo Sonego），斬獲個人本季第5座冠軍，超越現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的4座冠軍。

魯布列夫賽後分享自己2020球季成功的秘訣，表示：「我總是很愛在場上抱怨，這是我要改進的一點。我想這一周賽事我在情緒上控制得不錯，我沒什麼抱怨，也沒有展現出太多不好的情緒，是我生涯中內心很平靜的幾個禮拜。」

魯布列夫上個月世界排名前進到前十，目前世界排名第8，最近4站賽事拿了3座冠軍，生涯在決賽的戰績是7勝2敗，也因為在維也納收下冠軍，替自己確保年終總決賽參賽資格，他說：「很開心在維也納拿下冠軍，也很高興第一次參加在英國倫敦舉辦的ATP年終總決賽，這會是很棒的挑戰，我可以藉此審視還有哪些進步空間，幫我達到和世界前八好手對抗的水準。」

維也納公開賽男單決賽飲恨魯布列夫的索內戈，這一站賽事的表現也很不錯，不但以一盤未失之姿挺進決賽，8強賽還以6比2、6比1的比數輕取喬柯維奇，他表示：「這是我人生中目前最成功的一場巡迴賽，我打出最佳狀態，還擊敗世界第1，真的是很不可思議的一周，決賽是場硬仗，因為魯布列夫很有自信，是他今年第5場決賽，很了不起。」

索內戈（見圖）雖然無緣冠軍，但在維也納這站賽事曾擊敗過世界球王喬柯維奇，也是收穫豐碩。（美聯社）

(中時 )