土耳其總統埃爾多安推文感謝我國關心土國伊茲米爾地震災情，之後又移除相關貼文及我國國旗貼圖，外交部今天表示，根據我駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國政府的施壓而刪除貼文。外交部對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。

愛琴海地區30日強震，在土耳其造成多人罹難及受傷，搜救工作持續進行中。土耳其總統埃爾多安10月31日推文表示，「土耳其共和國非常感謝所有友好國家和國際組織在伊茲米爾地震之後表達的祝福和支持。」，並張貼青天白日滿地紅國旗。但他推文中的中華民國國旗貼圖1日已被「下架」。

有關土耳其總統埃爾多安11月1日在官方推特感謝包括我國在內的友好國家及國際組織對土國伊茲米爾地區震災的祝福及支持，隨後卻移除標示我國國旗的相關貼文事，外交部對於國際人道援助合作再次受到政治干擾表示強烈遺憾。

外交部發言人歐江安指出，根據我駐土耳其代表處情資指出，土方是受到中國政府的施壓而刪除貼文。

她說，土國伊茲米爾傳出地震災情後，我國於第一時間向土國政府及人民丶表示關切慰問，是出於人饑己饑，人溺己溺的國際人道關懷精神，卻遭中國無理打壓，外交部表示譴責，但我國不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。

(中時 )