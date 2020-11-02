強化新車戰力 台灣本田限量引進「HR-V無限MUGEN全車套件」 11:002020/11/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣本田汽車宣布，針對本田國產休旅車HR-V，引進日本無限MUGEN開發的「HR-V無限MUGEN全車套件」，包含「前下擾流翼」、「後下擾流翼」、「擾流尾翼」、「擾流側裙」、「碳纖維後視鏡飾蓋」及專屬無限「MUGEN銘牌」及「啟動按鈕」，市價超過10萬元，11月購買HR-V，可以約三折的優惠價（3.5萬元）直接加購。此外，11月前往各本田汽車據點試乘HR-V，還能免費抽限量MUGEN無限超殺套件。 (工商 ) #HR #無限 #MUGEN #擾流 #套件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昇恆昌力挺台灣觀光 藝術卡車「變形金剛」開進ITF旅展 19:292020/10/27 財經 聯發科「智在家鄉」 號召網友替自已家鄉投一票 19:202020/10/29 財經 「金馬57」聯名口罩 全家11／4獨家開賣 11:542020/10/28 財經 紀念台灣光復75年 北京國博開展 04:102020/10/26 兩岸新聞 昔日台股歷史高點變底部 老謝洩美大選前挑股策略 15:102020/10/29 財經 新聞早班車》法界直言 NCC嚴重違背行政程序法 07:002020/10/29 政治 台北百貨周慶買氣旺 04:102020/10/27 時尚消費 2020台北金融科技論壇 開啟新金融時代 04:102020/10/30 產業特刊 Maxim將可穿戴醫療健康設備開發時間縮短6個月 09:202020/11/02 財經 NXP、Au-Zone獨家策略合作 共拓機器學習商機 19:202020/10/29 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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