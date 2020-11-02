台灣本田汽車宣布，針對本田國產休旅車HR-V，引進日本無限MUGEN開發的「HR-V無限MUGEN全車套件」，包含「前下擾流翼」、「後下擾流翼」、「擾流尾翼」、「擾流側裙」、「碳纖維後視鏡飾蓋」及專屬無限「MUGEN銘牌」及「啟動按鈕」，市價超過10萬元，11月購買HR-V，可以約三折的優惠價（3.5萬元）直接加購。此外，11月前往各本田汽車據點試乘HR-V，還能免費抽限量MUGEN無限超殺套件。

(工商 )