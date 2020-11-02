校友服務全面e化！中興大學2日表示，該校上周六舉行創校101週年校慶，並推出「興大校友APP」，發行虛擬校友證，整合圖書館入館、校園通行證、體育館場地借用、特約商店、各項優惠券，及活動報名歷程等功能，讓校友能迅速且便利地取得各項實用資訊。

興大秘書室校友中心表示，該校即日起不再發放實體校友證，改用興大校友APP，校友只要下載APP，填妥個人資料完成登入，即可啟用各項服務，取代以往人工申辦的方式，大幅簡化校友證的申請流程。校友透過APP除可申請各項校友服務外，也能即時接收學校的最近動態與優惠訊息。

至於啟動儀式，上周六由興大校長薛富盛、校友總會理事長蔡其昌、程泰集團董事長楊德華、兩位前校長薛敬和、蕭介夫，和興大主秘林金賢代表啟用。「興大校友APP」10月31日開放下載，前六百名下載，並登入成功者，皆可獲得實習商店50元禮券乙張。

另舉辦抽獎活動，自2020年10月31日至2021年1月10日止，凡於活動期間下載「中興大學校友APP」，並登入成功者，即可參加抽獎。獎項包含首獎由校友總會贊助gogoro電動機車兩名、二獎富士instax mini 9拍立得五名、三獎小米AI音箱五名、四獎小米手環八名、五獎實習商店500元禮券十名，抽獎日期為2021年1月16日。

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