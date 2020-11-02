為慶祝品牌100周年，並衝刺年終銷售業績，台灣馬自達汽車宣布推出「馭享精彩專案」，11月購車全車系加贈五年原廠保固，並提供10萬元低額入主，再享24期零利率優惠，活動期間至全台展示中心賞車，還可獲得MAZDA 100周年精緻禮品乙份，試乘再送「MAZDA 100周年紀念馬克杯」。

(工商 )