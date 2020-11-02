衝刺年終業績 台灣馬自達推「馭享精彩專案」購車優惠 10:532020/11/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為慶祝品牌100周年，並衝刺年終銷售業績，台灣馬自達汽車宣布推出「馭享精彩專案」，11月購車全車系加贈五年原廠保固，並提供10萬元低額入主，再享24期零利率優惠，活動期間至全台展示中心賞車，還可獲得MAZDA 100周年精緻禮品乙份，試乘再送「MAZDA 100周年紀念馬克杯」。 (工商 ) #全台 #衝刺 #年終 #台灣馬自達 #專案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趕搭雙11順風車 搶5G客戶 五大電信商拚場 04:102020/11/02 產業．科技 看好3C家電線上買氣升溫 蝦皮攜全國電 搶攻雙11商機 04:102020/11/02 產業．科技 《產業》ITF旅展飯店買氣續旺 3業者單日業績續破千萬 08:182020/11/02 財經 智財開放共創 疫後產業轉型勝出關鍵 04:102020/11/02 產業特刊 挺台遭陸施壓 土耳其將我國旗下架 外交部：台灣不因此卻步 09:442020/11/02 政治 自營商品加持 東森購績昂 04:102020/11/02 證券．權證 半導體產業2021年瞄準5G、AI、車電商機 漢唐兩岸通吃 訂單水漲船高 04:102020/11/02 證券．權證 陞達上櫃啟動競價拍賣 底價34.86元 10:532020/11/02 財經 南二都十月買賣移轉棟數 三民區、永康區續居寶座 10:452020/11/02 財經 能源政策面面觀》離岸風機破壞漁場 漁獲變一成 04:102020/11/02 生活新聞 財經熱門新聞 全球瘋美大選 賭盤飆破13億美元 最後一周7成押「他 」 - 要聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長敲定竟是「他」 - 財經 網路疫苗陰謀論延燒 比爾蓋茲忍不住開口了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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