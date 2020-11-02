台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員謝昊哲、李振邦日前擔服巡邏勤務，於19時15分巡至中台路臺中戒治所附近，一名劉姓公車司機(42歲)突然將警車攔下，向員警報案稱：有一名老婦神情慌張在路上徘徊，好像找不到路，請警方協助。

警方指出，員警立即趕往中台路與永春南路口，發現一名老婦(林姓，68歲)提著提包，胸口別著身心障礙證明及悠遊卡獨自在望高寮附近的山路上遊蕩。賈員擔憂老婦已在外行走太久，身心疲累，先將老婦載至所休息。

經員警按照身心障礙證明上登載的緊急聯絡人，聯繫上老婦的女兒，渠女兒表示「因為家境貧寒，沒有汽機車代步，出門都是搭公車，家住豐原區，離派出所相當遙遠，如果接到媽媽回家時，末班車也已駛離……」員警體恤老婦一家生活辛苦，於是主動協助載送老婦返家。

警方表示，奔波一整晚的老婦，回到溫暖的家，感動地頻頻向員警道謝。「阿姨∼不要再到處亂跑，搭公車要先跟司機確認路線。如果有什麼急需，也可以撥打110求助。」賈員暖心提醒老婦，也提醒她女兒，日後盡量結伴出門比較安全。

春社所長江松泳表示，無論係身心障礙、年長者或行動不便者，都希望社會能夠給予良善幫助及關懷。若有進一步需要，也可以請警方協助。家屬可以在上述對象的衣服縫上電話號碼及姓名，以利發生走失遭警方尋獲時，能快速找到家人，盡快讓被協尋者平安返家。

(中時 )