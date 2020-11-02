在華爾街頗具影響力的資深投資人帕爾(Raoul Pal)受訪時稱，比特幣(bitcoin)是他生涯中發現過的最佳投資標的，並稱比特幣是「未來期權的買入選擇權」和「世上最原始的儲蓄資產」,

並重申1比特幣可望上看100萬美元，等到總市值達1兆美元就會成為1種真正的投資類別。

帕爾曾任職投資銀行高盛(Golden Sachs)、擔任過格里集團(GLG)全球基金共同管理人，2004年退休後撰寫全球宏觀投資者報告，是華爾街必讀的文獻之一，另外創辦了專門訪談長期投資者的線上訂閱媒體Real Vision Television。

包括中國大陸在內，各國加速發行、研議中央銀行數位貨幣(Central Bank Digital Currency，簡稱CBDC)似乎衝擊比特幣等P2P(點對點)加密數位貨幣前景，但帕爾看到的是機會。他表示CBDC確實是他生涯中所看到最重大轉捩點，但政府在試圖限制P2P加密貨幣同時，似乎也沒有想完全禁止，而像他這種投資人並不會想要去跟政府競爭。

帕爾說：「他們(各國政府)知道比特幣這類技術已經突破瓶頸，就像精靈已經從神燈被放出來。你拿它沒辦法，因為它不會消失。現在比特幣總市值約是2400億美元，規模大約等同標普500指數成分股裡的中大型公司，但當升到5000億或1兆美元，比特幣將會成為和股票、債券、匯市一樣的、真正的資產類別，吸引更多的資金投入。」

事實上，帕爾過去數次力挺比特幣，而且聲稱比特幣是總值10兆美元等級的資產種類。近期比特幣似乎也展現快速上升趨勢，去年比特幣價格飆升逾47%，今年10月漲幅超過28%，目前最新價格逼近13700美元兌1比特幣。

(中時新聞網)