全台房市熱絡，內政部防止炒房亂象，就六大重點查核，內政部政次花敬群強調，目的是導正市場亂象，現階段市場以安定為主。營建股今日反應不大，中低價位個股表現活潑，士開(5324)一馬當先，漲幅逼近6%、聯上發(2537)漲幅也在3.5%附近，國揚(2505)、欣陸(3703)聯袂跟進，高價股中的長虹(5534)小漲近1%、華固(2548)微跌，壓在平盤下方整理。

聯上方今年受惠「聯上涵翠」交屋挹注下，全年度可望維持獲利局面。明年則將有三大案完工，包括「聯上匯翠」、「聯上3Q」以及「聯上天母」，法人看好明年度營運將優於今年度。聯上發明年計劃將推出四筆新案，其中在央北重劃區「斯馨段案」一案，總銷達上看130億元將創當地總銷規模的最大案。另外還有總銷約11億元的「聯上天母」、桃園「青埔案」及商「北士科案」。

國揚上半年受惠處分大南港案土地，挹注EPS大幅跳升至6.53元，第4季邁進入帳旺季，總銷22億元「翡翠森林-金澤區」及30億元「南方莊園」將完工交屋，營運受到法人看旺，今年全年度獲利可望大幅成長。

(時報資訊)