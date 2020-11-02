美股續挫，台積電ADR跌1.2%，台積電(2330)今天股價開高1元後壓回，也使得台股開高走低。台積電上周股價跌落季線，外資單周賣超6萬2116張。

台積電第4季營運展望仍樂觀，下周將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積公司在上季法說會指出，第4季在智慧手機帶動，預期單季營收再創新高，估為124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，公司預期全年營收也將成長3成並再創新高。

台積電美國存託憑證(ADR)上周五收83.87美元，跌1.02美元，跌幅1.2%，換算每股約為台幣485.19元。台積電上周五收在432元，外資續賣超1萬9153張。外資近6個交易日共賣超台積電6萬4061張，台積電上周以來，股價持續壓回修正，與台股同步跌落季線之下。

台積電第4季在智慧手機帶動，預期單季營收再創新高，惟目前供應鏈庫存水位攀高，加上明年第1季逐步進入淡季，部分外資擔心台積電明年上半年可能面臨庫存調整壓力，台積電總裁魏哲家指認為，較高庫存水位並無礙，且台積電客戶沒有重複下單的問題。

(時報資訊)