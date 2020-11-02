大同(2371)今召開第一次臨時董事會，並將於下午4時15分舉行記者會。

大同第一次臨時董事會地點在大同公司總部，市場派將推舉東森電視董事長林文淵擔任大同新董事長，這也是具百年歷史的大同首次出現經營權變天。

大同董事長由林文淵出任應該是十拿九穩，倒是市場對於大同的總經理人選較多疑慮！若在公司派堅持「共治」的理念下，是否林郭文艷會爭取總座職務，或推舉公司派人馬出任總經理？

大同公司董事長林郭文艷、前董事長林蔚山涉嫌隱匿重大契約承諾事項及履行情形，使中華映管下市。針對大同公布財報不實案，投保中心受理投資人求償登記到10月30日止。投保中心指出，林蔚山、林郭文艷等人涉嫌對外公告財務報告涉有不實，違反證券交易法，經台北地方檢察署提起公訴；針對前述不法情事恐造成投資人損害情形，受理華映公司、大同公司股票投資人委任求償登記。

(時報資訊)