澳洲一產業組織和澳洲政府指出，從中國海關對其活體海鮮施加檢查之後，澳洲已經停止將龍蝦運往其最大市場中國。

在中國和澳洲外交紛爭不斷之際，新的檢查措施一直延後，到最後，澳洲活體海鮮貿易還是成為兩國貿易戰下的標靶目標。

澳洲農業部長利特普勞(Littleproud)對於中國於上周五開始展開的檢查表達嚴重關切，表示大龍蝦已經在澳洲進行過檢查，不明白為何還對澳洲大龍蝦採取這種行動。

澳洲海鮮貿易諮詢團體則於周日表示，多數運往到中國的龍蝦已經停止出口，因為中國海關的進口檢查會造成延遲的風險。雖然部分貨櫃已經清理，但是新施加的檢查仍會有延遲風險。多數的澳洲出口商已經停止出貨到中國。

根據澳洲政府數據，在2018/19財年，澳洲出口了7.52億澳幣(約5.27億美元)的龍蝦，其中有94%是出口到中國。

澳洲與中國陸續出現外交角力。中國今年對澳洲大麥課徵反傾銷稅，懸置部分牛肉進口，對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查，改變對澳洲棉花的條件要求。

(時報資訊)