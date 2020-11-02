馬國女大生台南遇劫，台南市長黃偉哲2日除再度表達深刻道歉外，也強調已委由副市長成立跨局處的校園安全會報，針對全市300間國中、國小、高中、大學，全面檢視、盤點校園周邊環境的安全性；至於有遇害女大生的校友揚言罷免，黃偉哲也表示尊重。

黃偉哲在市議會定期會市政總質詢休息時間指出，發生這種不幸的事件，還是要表達最誠摯、最深刻的道歉，不管是市民、來台灣念書的人，甚至是移工，人命都是等價的；對於人命的損失，其實都負有責任，所以還是要對家屬表達最誠摯的哀悼，市府也將全力配合家屬的善後事宜，全力協助家屬提出的要求。

至於亡羊補牢部分，黃偉哲也說，市府已經成立校園安全會報，對於全市300間的國中、國小、高中、大學，不管是不是屬於台南市所轄的學校，都會全面檢視、盤點校園周邊環境的安全性，包括路燈、雜草、便利性、見警率等問題，都會努力去檢討，並要求37個行政區以及16個警察分局，全面盤點、全面檢討，目前已委由副市長成立跨局處的校園安全會報全面檢視。

黃偉哲更強調，雖然不幸發生了，但希望是最後一件了，不要再發生這種讓人痛心的事情。當看到家屬的眼淚，如果還不能記取教訓的話，那是讓人沒有辦法接受的，市府一定會記取教訓。

至於有女大生的校友在網路揚言要罷免市長，黃偉哲認為，市府努力的成果，應該讓市民來打分數，尊重所有市民的選擇，也尊重校友的選擇。

(中時 )