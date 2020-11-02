全台房價漲不停，驚動國民黨立委關心。藍委曾銘宗今日於內政委員會質詢國內房市上漲是區域性還是全面性？內政部次長花敬群回應，上半年初南部比較明顯，到了今年第2季、第3季，6都已全面上漲，但北部還沒有到非常高的漲幅。

曾銘宗詢問，央行總裁楊金龍說目前不是打房時機，但財政部長蘇建榮認為現在是打房時機，內政部的意見是什麼？內政部長徐國勇表示，房市跟著國民所得維持穩定是最完美的，最近也和內政部官員南下了解，比方說台南都漲很多，希望不要因為熱錢跑來台灣而出現漲價的狀況。

曾銘宗詢問，政府現在開始出手穩定房價了嗎？政策工具是什麼？花敬群回應，不當炒作行為查緝會積極去做，也另說明，各國都可以去做選擇性信用管制、租稅調控或是限購令，但不代表台灣也要提限購令。

內政部司長也回應，預售屋建照是否已取得、預購單的情形、預售屋廣告是否屬實、預售屋定型化契約、代銷人員的執業情形是否符合內政部規定、預售屋接待中心是否取得臨時執照等，是近日內政部查緝的6項重點。

徐國勇表示，有關俗稱實價登錄的地政3法，內政部已列為優先法案並送到行政院，目前行政院正在審核相關法案，未來法案通過就會開始進行，至於什麼時候通過，要看屆時立院的審案速度。

(中時 )