據《ESPN》報導，洋基隊「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今（2）日決定放棄合約中的脫逃條款，繼續留在洋基隊把剩下的合約走完，至2027年球季結束止，共可領取2.18億美元薪資。2028年球團有選擇權1年2500萬美元，或者付1000萬美元買斷合約，讓他離隊成為自由球員。

史坦頓是在2014年11月與原東家馬林魚隊簽下13年3.25億美元的天價合約，2017年12月被交易到洋基隊，換回3名球員。2018年史坦頓的表現還不錯，打擊率2成66、全壘打38支、打點100分；不過去年開始就傷痛不斷，只出賽18場，繳出打擊率2成88、3轟、13打點的成績單，只能用不及格來形容。

今年球季大幅縮水為例行賽60場，史坦頓照樣傷情不斷，只出賽23場，打擊率2成50、全壘打4支、打點11分。所幸季後賽大發神威，7場比賽打擊率3成08、全壘打6支、打點13分，總算吐了口悶氣，證明打擊實力猶在。

按照合約規定，今年球季結束後史坦頓有權脫逃，另尋新東家。不過以他這兩年的身體狀況來說，猶如「痛痛人」，加上薪資太高，想走大概也沒有球隊肯收留。

史坦頓接下來的兩個球季每年薪資是2900萬美元，2023年到25年每年3200萬美元，2026年為2900萬美元、2027年2500萬美元；2028年洋基隊有2500萬美元選擇權，或支付他1000萬美元買斷金。

此外，由於史坦頓未選擇脫逃，馬林魚需付洋基3000萬美元補償，在2026至28年每年的7月1日和10月1日，一共分6次支付，每次500萬美元。算一算，未來7年洋基仍須付給史坦頓1.88億美元，金額龐大，只希望他好好表現，不要再變成「痛痛人」。

(中時 )