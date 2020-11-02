就讀台南某大學的馬國女大生上月遇害，師生2日在校園小樹上綁上白絲帶思念。（李宜杰攝）

就讀台南某大學的馬來西亞籍女大生上月遭擄殺，引起社會高度關注，該校師生日前在校園內設立追思牆，供師生悼念女大生，校方今日（2）也在校園中發放白絲帶，除可別於胸前，也可將白絲帶綁在校園一隅的小樹上，一同想念女大生。

該校發言人祕書長指出，其實上周就已自發性舉辦了簡單的紀念活動，而今日（2）校方發起的白絲帶紀念活動，除思念已故女大生，也呼籲大家抵制性暴力。另，祕書長也稱，目前學校已製作完成該生的畢業證書，但由於還未與家屬確認，目前尚無法公開證書。

就讀台南某大學的馬國女大生上月遇害，師生2日在校園小樹上綁上白絲帶思念。（李宜杰攝）

就讀台南某大學的馬國女大生上月遇害，師生2日在校園小樹上綁上白絲帶思念。（李宜杰攝）

上午，有幾名國際生相約一同在校園中發送白絲帶，同時也親自在小樹上綁上白絲帶，思念已故女大生。憶起已故女大生，不少同學異口同聲地表示，她是位樂觀、開朗，個性積極的好朋友，聽聞遇害都難以接受。有名國際生也稱，雖然不會因為這件事情影響對台灣治安的看法，但確實嚇了一跳、受到一些創傷（traumatized）。

據了解，遇害女大生雙親已於昨日（1）晚間抵台，並連夜趕往高雄認屍，於今日凌晨回到台南防疫旅館休息，該校校長也親自前往協助家屬處理後事。據悉，目前正在商討，雙親是否將回到遇害地點招魂，並重返校園回顧女兒生前的日常生活點滴。

(中時 )