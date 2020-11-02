TikTok還是禁！美商務部：維護禁止TikTok決定 11:012020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部表示，華府將維護其禁止短片平台TikTok的決定。 美國地方法院法官Wendy Beetlestone上周五發出暫時禁制令，阻止商務部要在11月12日起禁止TikTok在美國營運的行政命令。 美國商務部發表聲明，他們將遵守相關的暫時禁制令，但會強烈維護有關行政命令，並且應對相關決定的司法挑戰。 (工商 ) #TikTok #美國商務部 #美國 #暫時 #禁制令 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－變數紛呈 美股回檔修正 04:102020/11/02 證券．權證 美總統大選倒數 蔡正元示警：台灣人的皮要繃緊點 11:152020/11/02 政治 《晨間解盤》選前跌、選後漲機會較大(倫元投顧提供) 08:182020/11/02 財經 美國大選後啟動談判？經部：與兩黨都有聯繫 09:372020/11/02 財經 美國總統選舉 前官員預測「5種可能」網投票一面倒 11:122020/11/02 政治 致富膠囊－全球貿易的長期趨勢出現變化 04:102020/11/02 投資理財 川普落選恐不利台灣？民進黨駐美辦主任：相信拜登也友台 09:022020/11/02 政治 工商界看美大選：小心應對 04:102020/11/02 財經要聞 押錯寶前車之鑑 藍委籲莫選邊 04:102020/11/02 國際大事 校園禁萊豬 在野黨串聯民團修法 04:102020/11/02 社會新聞 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 全球瘋美大選 賭盤飆破370億 最後一周7成押「他 」 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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