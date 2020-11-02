美國商務部表示，華府將維護其禁止短片平台TikTok的決定。

美國地方法院法官Wendy Beetlestone上周五發出暫時禁制令，阻止商務部要在11月12日起禁止TikTok在美國營運的行政命令。

美國商務部發表聲明，他們將遵守相關的暫時禁制令，但會強烈維護有關行政命令，並且應對相關決定的司法挑戰。

(工商 )