中華經濟研究院發布10月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續第4個月擴張，指數續揚1.6至59.3，2018年2月以來最快擴張速度，非製造業經理人指數（NMI）連續5個月擴張，但指數跌2.2至53.4，對未來半年看法轉保守。

中經院院長張傳章表示，PMI及NMI雙雙擴張，但目前來看還不能說已完全走出疫情，應是相對穩定的反應，廠商對未來半年看法偏保守。新台幣強勢升值，不利出口競爭力，但匯率也不能只考慮到出口，相信央行總裁楊金龍有他的智慧在其間尋得一個平衡點。

張傳章指出，全球目前最關注的美國總統大選，雙方民調拉鋸，情勢變化錯綜複雜，但可確定的是，不論結果誰勝選，市場最不樂見、最擔憂的就是，萬一結果拖延太久，造成不確定性。

張傳章指出，10月PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張。六大產業PMI皆呈現擴張，擴張速度依序為交通工具產業70.5、基礎原物料產業60.2、電子暨光學產業59.5、食品暨紡織產業57.2、化學暨生技醫療產業56.5與電力暨機械設備產業53.1。

NMI的四項組成指標中，張傳章說明，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升。八大產業中有六大產業NMI呈現擴張，擴張速度依序為教育暨專業科學業58.9、資訊暨通訊傳播業58.8、運輸倉儲業58.5、營造暨不動產業56.8、零售業55.0與金融保險業52.1，但住宿餐飲業42.9與批發業48.3為緊縮。主要是第三季暑假消費旺季過後的效應。

但就「未來六個月展望」PMI為58.3，已連續3個月擴張，NMI為52.9、連續5個月呈現擴張，但PMI及NMI指數各微跌0.3及1.6，代表對未來半年看法轉保守。

(工商 )