把握年終國人換車、購車旺季商機，Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，上市全新2021 年式Volvo V90 Cross Country，新改車型擁有豪華大器的典雅外型，更搭載48V Mild Hybrid動力科技，與AAC高效複合清淨科技、無線充電板等科技配備，建議售價為259萬元。

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