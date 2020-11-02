富豪汽車V90 Cross Country新車上市 11:012020/11/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 把握年終國人換車、購車旺季商機，Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，上市全新2021 年式Volvo V90 Cross Country，新改車型擁有豪華大器的典雅外型，更搭載48V Mild Hybrid動力科技，與AAC高效複合清淨科技、無線充電板等科技配備，建議售價為259萬元。 (工商 ) #全新 #Cross #Country #Volvo #富豪汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 259萬單一規格，小改款 Volvo V90 Cross Country B5 Momentum 正式上市 10:402020/11/02 汽車情報-汽車新聞 Google為搭載英特爾處理器的Chromebook推出Parallels 09:202020/11/02 財經 降低門檻 陸力推股票上市全面註冊制 04:102020/11/02 財經要聞 分析師：拜登當選將拉抬歐股 04:102020/11/02 全球財經 蔡辰男搶攻法式料理 海峽會續約 再創餐飲新品牌 04:102020/11/02 產業．科技 國際展區 打破限制開創新格局 04:102020/11/02 產業特刊 PS5試玩體驗爆驚喜 04:102020/11/02 時尚消費 大賺疫波的韓國富豪－金正宙 宅經濟夯 電玩市場豐收 04:102020/11/01 專題周報 韓星房產富豪榜曝光 「全智賢755億身價」竟輸給這對夫妻 10:492020/11/01 名人 輕巧暢快！KTM 890 Duke R 新車發表會 09:432020/11/02 機車情報-機車新聞 財經熱門新聞 全球瘋美大選 賭盤飆破13億美元 最後一周7成押「他 」 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 打炒房！內政部全台大稽查 - 財經要聞 - 工商時報 美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長敲定竟是「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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