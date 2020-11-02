「每個手術都是一個生命的故事！」陳肇隆指出，多發性巨大肝血管瘤一旦破裂出血，治療上相當棘手。（林宏聰攝）

許姓婦人左肝已超過3／4被血管瘤占據，壓迫肺部、十二指腸。（高雄長庚提供／林宏聰高雄傳真）

和死神搶時間！許姓婦人因20公分巨大肝血管瘤破裂，大量出血，送到急診已心跳停止，高雄長庚名譽院長、換肝名醫陳肇隆緊急趕回醫院，醫療團隊一邊為婦人輸血逾1萬c.c.，一邊進行家屬捐肝評估，24小時內完成前置作業，緊接著動刀11小時，由婦人兒子捐肝救母，順利搶回一命；在陳肇隆2000多例活體肝移植手術中，堪稱最十萬火急的一次。

59歲許姓婦人今年8月初因胃脹不適，到屏東基督教醫院檢查，原先以為是十二指腸潰瘍，影像檢查後才發現是肝臟血管瘤，後來打聽到肝臟權威陳肇隆名號，便轉到高雄長庚，陳肇隆表示，婦人左肝已超過3／4被血管瘤占據，壓迫肺部、十二指腸，血管瘤屬良性腫瘤，一般無須處理，除非太過巨大，增生太快，或影像呈現非典型、無法排除惡性可能，才會建議手術切除。

陳肇隆說，婦人的肝臟血管瘤很可能是出生即有，因一直沒有症狀，且從沒接受肝臟檢查而未曾發現，由於血管瘤並無任何藥物可縮小，唯一方法就是外科手術，不過婦人腫瘤實在太大，他立即建議考慮肝臟移植，然而還沒開始啟動評估作業，就傳來緊急消息。

許婦的丈夫回憶，9月18日下午，太太身體不舒服在房間休息，一度傳訊息給他，他沒有接到，幸好兒子進房察看，才發現媽媽劇烈疼痛狀況不對，叫救護車送屏基，急診一發現是肝臟血管瘤破裂，建議火速轉到高雄長庚。

高雄長庚肝臟團隊醫師殷士閔說，許婦18日晚間到院時，已經沒有心跳、血壓，醫療團隊馬上施以CPR，並持續輸血，總算讓婦人恢復心跳意識，當下除了與家屬討論肝臟移植可能性，並緊急通知正在台北出席「南丁格爾獎」頒獎典禮的名譽院長陳肇隆，陳肇隆立刻向主辦單位致歉，趕搭高鐵南下搶命。

最後決定，由許姓婦人28歲兒子捐肝，24小時內即完成捐肝者評估及受肝者準備工作，期間許婦接受2次緊急止血手術，輸血超過1萬c.c.，最後由趕回醫院的陳肇隆親自操刀，手術從19日晚上6點47分持續到隔日凌晨5點17分結束，長達11小時活體換肝相當順利，術後許婦及兒子恢復狀況良好，已可準備出院。

高雄長庚11月2日上午邀病人分享這段過程，許婦表示，很感謝陳肇隆帶領的醫療團隊沒有放棄，真的是替她撿回一命，也心疼兒子捐肝，幸好肝臟還能夠再生，「連肝臟都共用，相信以後母子會更心連心！」

「每個手術都是一個生命的故事！」陳肇隆指出，多發性巨大肝血管瘤一旦破裂出血，治療上相當棘手。由於病患肝臟幾乎沒有正常組織，無論手術縫合或血管栓塞等方式，對出血的控制效果都有限，加上許婦正常肝臟不到1／4，只剩下肝臟移植一途，在他帶領的2000多例活體肝臟移植中，雖也有搶時間完成的，但像許婦這樣失去心跳、血壓還能搶救回來，確實是頭一遭。

他說，高雄長庚能夠在24小時內完成捐贈者評估工作、受肝者準備工作，需要密切配合、同心協力的團隊，當天剛好是周末，不僅他緊急從台北趕回來，度假中的同事們接到電話，也立刻返院集合，一起完成手術，全因團隊經過2、30年磨合傳承，建立革命感情，「不以善小而不為，認真做好每件事」已成團隊共同目標。

(中時 )