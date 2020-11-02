新北市戴姓男子去年因故結識越南籍阮氏女子，他時常騒擾她並遷怒殺死她的同居人，他殺人後還辯稱自己是正當防衛，但法官不採信他的辯稱，最高法院維持歷審認定，斥責戴男犯罪後毫無悔意，視人命如草芥，依殺人罪將他判刑14年定讞。

判決指出，戴男與死者湯姓男子原不相識，他因結識當時與湯同居的越南籍女子阮氏，戴經常撥打電話或至樹林火車站騷擾在該處賣菜的阮氏，阮氏不堪其擾，曾將戴的來電交予湯男接聽，雙方曾爆發口角。

去年3月25日中午，戴男行經新北市樹林區佳園路3段，剛好遇到湯男，2人又發生爭執並至該處路中發生拉扯，戴用尖銳鐵片猛力朝湯的右胸下方往上刺入，造成湯的主動脈、肺臟及肝臟銳器傷，血胸及出血性休克死亡。

一、二審都認為戴男犯罪後毫無悔意，視人命如草芥，且於偵審過程中，一再指責被害人，甚至空言誣指警方作假的現場監視器，試圖卸免自身罪責，依殺人罪將他判刑14年，案經上訴，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )