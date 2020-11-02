夏姓女子與蔣姓牙醫分手後，不滿蔣結婚，數度打電話到蔣上班的診所，向護理人員說「我老公有愛滋病」、「他叫黑道來騷擾我的公司」，蔣怒控夏女誹謗，檢察官認為夏僅是打電話告訴護理人員，而護理人員因與蔣熟識，不可能對外散布電話內容，並不構成誹謗罪，不起訴夏女。

不過，夏女明知蔣已聲請家暴令，仍一再以LINE、或到蔣上班的診所堵人、言語騷擾「我是你老婆」、恐嚇「要死大家一起死」，逼他離婚。台北地檢署另依恐嚇、強制未遂、違反家暴法起訴她。

檢方調查，夏、蔣原為男女朋友，去年因故分手後，去年3月深夜，夏以LINE私訊蔣「我不希望那件事發生，如果發生了，記得受益人寫你媽」、「我知你要出事了」、「我不喜歡別人找死」恐嚇。

去年4月，夏到蔣上班的診所堵他，並威脅蔣「你不回來好啊，反正我也不想活了，要死大家一起死」、「假結婚已經結束了」、「假結婚，好啊，那我就把你們變成冥婚，不想離婚也可以啊」。

數天後，夏2度打電話至診所，向接電話的護理人員說，「我親愛的老公也會有愛滋病」、「他叫黑道來騷擾我的公司」、「如果你們不要幫他賺錢，他就沒有錢叫黑道來騷擾我的公司」。

蔣因不堪其擾，今年5月向台北地院聲請暫時保護令，要求夏不得騷擾他，但夏仍在數天後晚間前往診所大叫「我是你老婆」、「你犯了重婚罪」，並自5月底至7月中旬密集以LINE發訊息恐嚇、騷擾蔣。蔣憤而提告。

檢察官認為，夏女涉犯恐嚇、強制未遂、違反家暴法，依法起訴她。至於她打電話告訴護理人員「老公有愛滋病」，因未散布於罪，不構成誹謗罪，另予不起訴。

(中時 )