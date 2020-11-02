全球來到後疫情時代，導致人類生活模式改變，迫使許多人足不出戶。其中，看電視跟追劇成為居家活動大宗，追求更舒適的觀賞感受，因此大型電視的需求越來越高。適逢週年慶期間，各家百貨推出吸睛優惠，但最扯、最猛的絕對是特派員鮪魚找到的無敵專屬優惠，而且只有在新光三越A8館的集雅社SAMSUNG櫃位才有，現在馬上就由鮪魚帶大家去了解！

三星QLED 8K量子電視有世上顏質最高電視之稱/截取自YOUTUBE

位於台北信義新光三越A8館，7樓的集雅社SAMSUNG櫃位，釋出只有這裡才有的超殺優惠，就是擁有世上顏質最高電視之稱的「三星QLED 8K量子電視」竟然買一送一，還有它的厲害之處為何讓鮪魚從頭到尾驚喜連連呢？鮪魚表示，今年是疫情時代，所以工作之餘就是待在家追劇、打電動，認為家裡應該要有一台超大電視才對味。而今天介紹的這台，是擁有一般4K電視解析度的2倍以上，且使用AI智慧升頻技術將較差的來源畫質升頻，因此呈現效果比以前4K電視更好。

三星QLED 8K量子電視搭載"極廣域視角"，任何角度觀看都有清晰畫質享受/截取自YOUTUBE

銷售專員饒子杰提到，一群人看電視時都喜歡擠在中間觀看，原因在於一般電視兩側的畫質及色澤不佳導致，但「三星QLED 8K量子電視」搭載"極廣域視角"，所以無論從任何角度，畫面呈現出來的顏色與站在中間觀看的感受相同。此外，追劇需要額外購買的APPLE TV或安博盒子，這一台直接內建點選就可觀看！饒子杰強調，「三星QLED 8K量子電視」內建直接有APPLE TV、NETFLIX、YOUTUBE等等觀看平台，任何想的到的APP都可以透過電視下載存取。

「三星QLED 8K量子電視」直接將喇叭融入電視4邊/截取自YOUTUBE

電視除了視覺享受之外，聽覺也很重要！「三星QLED 8K量子電視」直接將喇叭融入電視4邊，尤其當你在收看刺激的車子追逐戲碼時，”OTS+魔術音效”可以將聲音營造出有立體感的方向性，不用去電影院也能擁有4D MAX的觀感享受！就連要玩遊戲時，電視中的"遊戲玩家模式"會自動偵測來源，使電視與遊戲主機同步，不會因為遊戲的延遲，而中斷刺激地遊戲體驗。

QLED 8K 量子電視買一送一，只在台北信義新光三越A8館，7樓的集雅社SAMSUNG櫃位/截取自YOUTUBE

家裡正需要一台多功能的好電視嗎？周年慶期間，到全台百貨SAMSUNG家電櫃位，凡購買QLED 8K 量子電視98型就送一台QLED 8K 量子電視65型，還可以搭配滿萬送千、信用卡優惠，換算下來可以省好多錢，讓你每天待在家不再無聊到苦哈哈！

(中時新聞網)