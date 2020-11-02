居於全球馬達產業翹楚的日本電產(Nidec Corp)，在全球事業布局上又有新動作。根據日本經濟新聞獨家披露，日本電產將斥資20億美元，在東歐塞爾維亞設廠，為成為全球電動車驅動馬達龍頭鋪路。

日本電產有意在位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國塞爾維亞，砸下約2000億日圓，相當於近20億美元巨資，興建一個年產能最多可達30萬個車用驅動馬達工廠，以瞄準歐洲市場。

日經新聞表示，日本電產塞爾維亞建廠計畫，已在收尾階段，目前正跟當地政府與一家研究中心洽談最後細節。

日本電產現階段集中所有資源，在中國大陸這個全球電動車成長，最為快速的地區進行生產工作。不過，日本電產避免把雞蛋放在同一個籃子內，也要把事業布局放在歐洲上。

公司預估，2023年前，塞爾維亞這條新生產線，年產量可望達到20萬到30萬個之間。除了賽爾維亞這條主力線外，法國與波蘭也會有兩條輔助生產線，可望於2022年開始投產。

素以生產精密驅動馬達聞名的日本電產，把電動車視為下一個事業目標規畫之一。根據歐洲汽車製造協會(European Automobile Manufacturers Association)統計，今(2020)年上半年，全歐洲電動車與插電式混合動力車銷售成長量遽增62%並達到近40萬輛規模。歐洲新能源汽車賣得這麼好，也讓歐洲並列中國大陸，成為全球電動車銷售熱區。

德國戴姆勒（Daimler）與福斯汽車（Volkswagon）正都在擴充旗下電動車系列產品，美國特斯拉(Tesla)也計畫在德國第一個歐洲電動車工廠，能在明(2021)年前啟用。國際各大車廠均把電動車這項未來商機，鎖定在歐盟一項2050年淨零排碳目標計畫。為達到這項目標，歐盟也將於2025年至2030年間，更加嚴格執行這項計畫。

除了日本相關車商產業，積極在全球擴廠布局，韓國樂金化學(LG Chem)與最大CRT面板製造商三星SDI，也都前仆後繼地湧入東歐，為其電動車電池產品在當地設廠。同時，身為BMW汽車與福斯汽車大供應商的中國大陸寧德時代新能源科技，正於德國興建一個20億美元廠房，計畫在2022年開始生產時，希望先達成年產量14GWh (gigawatt-hours)目標。

日本企業除了日本電產，跨國化工大廠東麗(Toray)與材料商Zeon，不約而同分別在匈牙利與其他歐洲地區，都有電動車相關投資合作計劃。

至於美國，總統候選人拜登表示，若當選後將補助車商，用於製造在美國生產電動車。

(時報資訊)