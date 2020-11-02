聯發科(2454)法說公布第三季財報亮眼、第四季也將淡季不淡，加上對2021年展望也持續樂觀，6家外資對聯發科出具最新研究報告指出，大多對聯發科給予正面肯定，5家維持買進或優於大盤評等，僅一家日系外資維持中立評等，目標價以歐系外資的800元最高。

美系外資指出，聯發科第三季財報符合預期，目前因大陸5G智慧型手機需求旺盛，預估今年大陸5G智慧手機出貨量將達1.3億支，相較之前的預期為1.2億成長，加上4G智慧手機SoC(系統單晶片)的市占率增長，故聯發科第四季智慧型手產業前景持續看好，更重要的是，聯發科預估5G智慧手機出貨量明年將增加一倍以上，這意味著聯發科有很大的收入增長空間，相信隨著5G大陸滲透率提升，對聯發科營收、獲利都將有助益，加上聯發科還在Chromebook、NB、ASIC(客製化晶片)、Wi-Fi和PMIC(電源管理器IC)等產品繼續穩定增長，明年仍可樂觀看待，維持聯發科加碼評等、目標價760元。

除此之外，美系外資說，預估聯發科若可以拿下蘋果訂單，將成為下一波營運催化劑，最有機會打進的是iPad或是iPhone SE型號，希望看到更多具體消息時間點有機會落在明年上半年。

另一家美系外資表示，聯發科第四季營運動持續強勁，且聯發科預計今年全球5G智慧手機出貨量將達到2億支，且明年會在翻倍成長，加上長線有有機會打入蘋果供應鏈為營運增加想像空間，故維持目標價776元、加碼評等。

歐系外資表示，聯發科第三季業績強勁，但因基數較高，預估故第四季度略降，惟看好聯發科增長動力有望延續到2021年，包括5G智慧機的滲透率持續提升，以及Chromebook、WiFi 6、ASIC和PMIC的增加，故對聯發科維持正面看法，給予優於大盤評等、目標價800元。

日系外資表示，聯發科在毛利率的趨勢表現符合預期，預期2021年，目前看到的商機(例如Chromebook)可能不足以推動聯發科的大規模營收成長，值得注意是，疫情帶動的居家辦公也可望成為聯發科營運的新趨勢，維持聯發科目標價750元、中立評等。

另一家日系外資指出，一直期待聯發科成功轉型為平台公司，產品多元化將為減輕其在智慧手機市場的高曝光風險，聯發科目前產品動能除4G/5G智慧手機市場外，還有遠端教學、居家上班得需求，特別是來自Chromebook，另外，聯發科還看到WiFi和ASIC市場份額增加，展望2021年，聯發科也持續樂觀，預計其在5G中的市占率將快速增長，全球5G智慧機出貨量在明年將成長一倍，加上新冠肺炎帶來的遠端新商機，維持買進評等、目標價800元，也其提高2020~2022年的每股收益提高14~18%。維持目標價840元、買進評等。

亞系外資表示，目前看好大陸第四季智慧型手機需求持續強勁，OPPO、vivo、小米等拉或抵消了華為訂單的減弱，且非智慧型手機產品線依然強勁，Chromebook、IoT、WiFi、PMIC、LCD電視和ASIC等銷售將持續增長，維持目標價840元、買進評等，維持聯發科2020年、2021年每股獲利22.9元、32.31元預估不變。

聯發科第3季營業收入淨額為972.75億元，季增加43.9%、較去年同期增加44.7%，單季合併淨利為133 .67億元，季增加82.8%、年增加93.7%，單季淨利率為13.7%，高於第二季的10.8%，也高於去年同期之10.3%，每股盈餘為8.42元。

以美金對台幣匯率1比28.8計算，聯發科第四季營收預估在895~973億之間，與第三季相比，約持平到下降8%，與去年相比，增加38%到50%，若排除匯率及奕力的影響，與第二季相比，第四季營收預估將是增加5%到下降3%，代表即使在第三季的歷史新高季營收後，第四季的營收動能仍比傳統季節性來得強，營業毛利率預估為43.5%正負1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%正負2%。

(時報資訊)