世德(2066)今年9月營收來到今年最高，年增率也首次轉正，第4季進入傳統旺季，單季營收有望來到今年最高，不過，因為歐美二度受到疫情影響，因此，要觀察美國大選後是否會繼歐洲再度出現封城。公司也看好歐洲子公司MMG未來成長動能，計畫納入百分之百子公司可能性。

世德今年上半年受到疫情影響，歐美都出現停工，在5月陸續解封後，營收從6月起年減幅開始收斂，9月營收接近2億元，年增率2.4％，是今年以來首度轉正，第3季營收回升到5.49億元，年減6.8％。

第4季為傳統旺季，惟歐洲陸續再傳封城，而美國確診人數攀高，觀察是否在大選後會跟進，如果美國沒有再封城，第4季營收有機會來到今年最高，法人推估全年營收預計下滑2成左右。獲利部分，台幣升值依舊是外銷廠商的痛處，仍會干擾財報表現。

世德2018年取得MMG 51％股權後，2019年整年度完整認列MMG營收，因持續進行調整，也造成去年認列0.16億元業外損失。今年上半年疫情衝擊歐洲經濟，MMG復甦受阻，不過，在7月出現單月損平，顯示調整效果逐漸顯現，預期2021年如果擺脫疫情干擾，MMG表現會相當不錯，世德也積極做準備，考慮納為百分之百子公司。

(時報資訊)