本周豐興開盤，廢鋼、鋼筋再漲300元，型鋼則開平盤；業者表示，因國際原物料呈現持續上漲趨勢，加上國內買氣不錯，使國內廢鋼價格再漲，鋼筋價格亦跟隨漲勢，為連續2周開漲；另外豐興棒線因客戶加單，令生產周期延後，因此停開棒線11月盤價。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸7900元，鋼筋調漲300元，報每公噸15900元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至117.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至300美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸285美元。(商品行情網)

(時報資訊)