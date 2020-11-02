《商情》廢鋼、鋼筋續漲300元 11:082020/11/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，廢鋼、鋼筋再漲300元，型鋼則開平盤；業者表示，因國際原物料呈現持續上漲趨勢，加上國內買氣不錯，使國內廢鋼價格再漲，鋼筋價格亦跟隨漲勢，為連續2周開漲；另外豐興棒線因客戶加單，令生產周期延後，因此停開棒線11月盤價。 本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸7900元，鋼筋調漲300元，報每公噸15900元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至117.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至300美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸285美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #漲至 #再漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》京元電Q3每股賺0.79元 前3季獲利續登高 08:182020/11/02 財經 《半導體》8吋產能不足至明年 聯電力保30元 10:342020/11/02 財經 《半導體》超豐Q3獲利衝新高 前3季每股賺3.38元 10:002020/11/02 財經 《商情》豆油走弱 拖累馬來西亞棕櫚油跌 10:002020/11/02 財經 《商情》賣壓沈重 亞洲天然橡膠全挫 10:172020/11/02 財經 《晨間解盤》選前跌、選後漲機會較大(倫元投顧提供) 08:182020/11/02 財經 能源政策面面觀》離岸風機破壞漁場 漁獲變一成 04:102020/11/02 生活新聞 《半導體》外資周賣6萬張 台積電精神不濟 10:512020/11/02 財經 中藥材漲潮 天價牛黃1公斤172萬 04:102020/11/02 兩岸新聞 豐興廢鋼和鋼筋產品調漲 每公噸漲300元 10:452020/11/02 財經 財經熱門新聞 全球瘋美大選 賭盤飆破13億美元 最後一周7成押「他 」 - 要聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長敲定竟是「他」 - 財經 網路疫苗陰謀論延燒 比爾蓋茲忍不住開口了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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