元大金(2885)旗下元大證券發行『元大台股領航報酬指數ETN』(020020)今天以每股5元掛牌上市，不過，受到大盤由紅翻黑影響，成分股普遍走跌，也使得「元大台股領航N」今天盤中走跌，跌幅約1％。

元大台股領航N最大的特色就是，只要新台幣5000元(指發行價，實際交易時應以市價為準)，就可一次掌握15檔產業龍頭股。「特選台股領航報酬指數」從台股核心產業中，選取每個產業中市值最大的1到2支股票，共15檔龍頭股做為成分股。元大台股領航ETN與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，也就是說報酬指數漲跌多少，元大台股領航ETN就漲跌多少。

目前，指數權重前五大成分股為聯發科(2454)25％、台積電(2330)24％、台達電(2308)7％、國泰金(2882)7％、廣達(2382)6％，這五檔成分股，約占了指數的6成；還有大立光(3008)、鴻海(2317)等。指數成分的調整，每年4月會定審一次，並重新篩選。

回測過去5年績效顯示，「特選台股領航報酬指數」的平均現金殖利率為4.4％，年化報酬率11％；且過去5年累積報酬率為79％，表現優於加權指數的71％，適合想投資台股核心產業龍頭的投資人納入投資組合，以提高投資效率。『元大台股領航N』，發行價格為5元，投資手續費年率為0.9％，發行期10年，預計2030年到期。

(時報資訊)