中興電為發展氫燃料電池及儲能等綠能產業，2日下午與西門子旗下數位工廠簽署MOU，西門子提供PCS變流器，交由中興電進行系統整合，加上燃料電池，客製化為儲能系統販售，增添中興電未來營運動能。

中興電近年積極布局風力發電、氫燃料電池及太陽電光電發電廠等綠能相關產業，發展甲醇型氫燃料電池，布局東南亞、中國大陸、印度及南非等電信市場，作為電信基地台的備援電池，由日本豐田通商擔任中興電氫燃料電池日本代理商，已打入供應日本軟銀及Docomo兩電信公司供應體系。原本計畫今年在南非及印度設廠，卻受疫情影響，目前還無法執行。

中興電在手GIS開關設備及統包工程訂單270億元，未來三年訂單無虞。2018年8月取得台糖台南七股太陽能光電廠標案、20年經營維運標案，土地總計206.99公頃，中興電為此成立天衝、天禽及天篷三家能源公司負責建置太陽能光電廠，總建置容量從取得標案時192.62MW增加至218MW，預計2021年第二季全面併聯發電。總投資金額105億元，10月中旬將總投資金額上修至115.33億餘元。其中天衝投資近63.32億元、天禽能源10.12億餘元、天篷能源41.89億餘元。為償還金融機構借款。辦理15億元無擔保可轉換公司債。

法人依據中興電上半年EPS達0.9元、前三季合併營收99.27億元，比去年同期成長12.15％推估，今年合併營收挑戰170億元以上，EPS至少3元。

中興電2日股價上漲0.65元而以48.80元開出，隨後未久股價拉回，目前呈現上漲走勢。

(工商 )