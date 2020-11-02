福特六和推出「Ford好車二部取」回饋活動 11:102020/11/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福特六和汽車積極衝刺歲末年終銷售業績，推出「Ford好車二部取」回饋活動，自11月1日起至明年1月31日，凡購買福特品牌任一車款，每月有機會再抽中任一輛百萬級距Ford指定車款，包含旗艦房車Mondeo珍藏型、運動休旅車Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line、皮卡Ranger全能型，及Ford全新神秘車款。同時期間內購買福特車款，全車系再享最高100萬元高額零利率分期優惠。 (工商 ) #全新 #Ford #車款 #好車 #回饋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一卡通、LINE Pay攜手富邦產 LINE Pay Money 繳保費享回饋 04:102020/11/02 投資理財 火鍋季來了 好市多「羊肉爐」特價人潮炸裂 網：想起奶茶之亂 00:172020/11/02 生活 新故鄉動員》令西南瘋響起 盼大林蒲空汙退散 04:102020/11/02 生活新聞 興大推出校友APP 發行虛擬校友證 10:532020/11/02 財經 疫後新常態 通路跨業打團體戰 04:102020/11/02 產業．科技 Zoom市值一度超車艾克森美孚 04:102020/11/02 全球財經 特斯拉隱藏彩蛋之三：Model 3 變身《回到未來》時光車，帶你穿梭時空去！ 10:252020/11/02 汽車情報-汽車新聞 大亞65周年 舉辦員工運動會 04:102020/11/02 投資理財 半導體產業2021年瞄準5G、AI、車電商機 漢唐兩岸通吃 訂單水漲船高 04:102020/11/02 證券．權證 英特爾公布第11代處理器架構資訊 04:102020/11/02 產業．科技 財經熱門新聞 全球瘋美大選 賭盤飆破13億美元 最後一周7成押「他 」 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 打炒房！內政部全台大稽查 - 財經要聞 - 工商時報 美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長敲定竟是「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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