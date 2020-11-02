福特六和汽車積極衝刺歲末年終銷售業績，推出「Ford好車二部取」回饋活動，自11月1日起至明年1月31日，凡購買福特品牌任一車款，每月有機會再抽中任一輛百萬級距Ford指定車款，包含旗艦房車Mondeo珍藏型、運動休旅車Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line、皮卡Ranger全能型，及Ford全新神秘車款。同時期間內購買福特車款，全車系再享最高100萬元高額零利率分期優惠。

(工商 )