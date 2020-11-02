美國總統大選進入最終倒數，國民黨前副祕書長蔡正元今天以「美國的反噬」為題，在臉書發文示警，美國人非常在意外國勢力介入內政，歷史上很多外國勢力因此遭到反噬；美國主流媒體提及蔡英文政府嚴重偏坦川普即是一例，當美國反噬時，倒楣的可不只抹黑、造謠做孽的人，台灣也會被牽連進去，台灣人的皮可能要繃緊一點。

蔡正元說，美國人是會非常在意外國勢力介入美國內政的，歷史上有很多外國勢力曾試圖影響美國內政，可能看起來會得利一時，但終究會遭到反噬。最有名的例子是韓國的統一教遭到反噬，高薪聘僱哈佛憲法教授幫忙，還是悽慘下場，因為美國沒有獨大的政治勢力，每一個政治勢力都有反擊的實力，尤其是針對外國勢力。

可是總有一些外國勢力就是學不會歷史的教訓，總以為自己很行。這次美國總統大選，法輪功、黎智英、郭文貴等都自認為替天行道介入，還用盡不當手法操弄選舉，本意是支持川普，結果適得其反。

他指出，美國主流媒體代表著美國根深蒂固的各股政治勢力，最近紛紛公開批判法輪功、黎智英、郭文貴，就是未來反噬的徵兆；沒想到也提及蔡英文政府嚴重偏坦川普，全台灣媒體和名嘴像發了瘋，跟著法輪功、黎智英、郭文貴，毫無節制的修理拜登，什麼抹黑、造謠、假新聞全出籠。

蔡正元指出，現在眼看著拜登聲勢正盛，完全不受這些外國勢力影響，當美國反噬時，倒楣的可能不只是這些抹黑、造謠做孽的人，台灣也會被牽連進去，台灣人的皮可能要繃緊一點。

(中時 )