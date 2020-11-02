美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都在看現任總統川普以及民主黨候選人拜登最後誰能勝出。對此，現任雲朗觀光集團總經理的前文建會主委盛治仁認為最終可能有5個可能的結果，也邀請網友一同預測，許多網友一面倒都認為拜登會贏。

美國總統大選最後倒數1天，拜登民調仍然領先現任總統川普，但也有民調的結果顯示，川普支持度領先拜登。由於民調的兩極性，讓這場選戰結果難以預測。

對於總統大選結果，盛治仁今在臉書發文表示，美國總統選舉即將投票，下列5種可能：1. 川普大嬴、2. 川普小贏、3. 難分難解，延長加賽（延遲開票、司法訴訟等）、4. 拜登小蠃和5.拜登大贏。輸蠃以選票人票定義，大贏以差距50張以上定義。

盛治仁的預測選擇是5，他也歡迎臉友們一起預測，互相交流。盛治仁也表示，「選舉預測，不代表你希望誰贏，而是你判斷誰會嬴，大家要分清楚喔」。底下網友也給出自己的預測結果，許多網友多認為美國大選結果可能在「4」和「5」之間，都認為拜登會獲得勝選，但得票數大贏或小贏還尚未知否。

(中時新聞網)