大陸一名外送員因為不滿等候餐點太久，向店家抱怨後，遭回應「愛送不送，不送拉倒」，暴怒之下將擺在櫃檯的餐點亂砸，店家也亂丟東西反擊，火爆衝突一觸即發，後來一名內場廚師衝出來用「漏勺」將他打趴在地、抱頭痛哭，事後店家賠償他人民幣4000元（約新台幣1萬7千元）醫療費。

綜合陸媒報導，福建泉州10月30日發生一起外送員與店家的衝突事件，該外送員因遲遲等不到要送的餐點，用力狂敲櫃台並大聲朝著店員喊「73、75號，還要多久？」，店家因為相當忙碌也不耐煩回應「你大聲有什麼用？」、「愛送不送，不送拉倒」沒想到他竟情緒失控，拿起櫃檯的餐點狂砸發洩，店家見狀也把餐點砸了回去。

大陸一名外送員因為不滿等候餐點太久，遭店家惡言後，竟拿櫃台餐點亂砸。（圖／翻攝南方都市報）

眼看火爆場面爆發，一名餐廳內場廚師竟拿著「漏勺」衝出廚房，朝著外賣小哥猛毆，漏勺被外賣小哥撿起後，又朝著櫃檯用力敲了2下，隨後他就被廚師打到在地，抱頭痛哭，但廚師仍沒停手，不停伸出腳狂踹。事後雙方已達成和解，店家賠償外賣員人民幣4000元（約新台幣1萬7千元）醫療費。

不少網友認為外送員先出手傷人，被打是應該的；但有人認為店家態度太惡劣，應該要對外送員友善一點，對此，涉事的外送平台表示，店家已經道歉，不願再針對此事作出回應。

(中時新聞網)