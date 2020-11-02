美國總統大選將在明日舉行，結果恐牽動台海局勢？國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢指出，近日國安高層會議後，全國各縣市警察分局就開了指揮中心，而且時間點是11月3日至24日，這是否與美國選舉有關？內政部長徐國勇回應，本來就有掃黑等規劃。

陳玉珍表示，上週六總統府臨時召開會議，結束後警政署通令全國在各分局開緊急應變中心，這是什麼原因？徐國勇說，是因為處理日前提供來台港人工作的保護傘餐廳遭黑幫介入鬧事等等治安問題。

陳玉珍指出，指揮中心開設真正原因，是否因國安高層評估，美國大選後，局勢可能不穩定？近日發現有警察單位，發布告知民眾，萬一空襲時要到哪裡避難等等。徐國勇說，這是3級開設，跟美國大選沒有直接關係。

陳玉珍表示，但中國在深圳、北京等各大城市發布訊息，請民眾準備緊急救難相關物資準備，徐國勇認為，中國是恐嚇、心理戰作用。陳玉珍詢問，所以台灣要準備嗎？徐國勇回應，任何事都要準備，地震也要準備。陳玉珍說，現在的情勢的確比較讓人擔心，如果有任何緊急的情況，請政府不要讓國人最後一刻才知道。

(中時 )