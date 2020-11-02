看來馬刺後衛迪羅薩可以好好考慮一下，要跟「字母哥」阿提托康波或杜蘭特聯手了！根據《Scoop B》記者布蘭登羅賓生1日爆料，公鹿、籃網兩支東區強隊都曾直接徵詢過馬刺，迪羅薩是否可以交易的可能性，也讓他的行情頓時暴漲。

迪羅薩上季場均22.1分、5.5籃板及5.6助攻，投籃命中率更達生涯新高的5成31，卻無法幫助馬刺躲過中止連續22季闖進季後賽紀錄的窘境，也讓他感到心灰意冷，加上他在今年夏天可以跳脫合約成為自由球員，續留馬刺機率偏低。

如果馬刺願意送走迪羅薩，無論是到公鹿或籃網，迪羅薩或許都有挑戰生涯首冠的機會，畢竟公鹿擁有阿提托康波、米德頓兩名全明星球員，上季也摘聯盟戰績第1，籃網下季則要迎來杜蘭特、厄文兩大球星滿血復活，可望躍居爭冠熱門。

其實自從2018年夏天，迪羅薩遭到生涯前9季效力的暴龍無情換去馬刺，藉此換回去年總冠軍賽MVP里歐納德，迪羅薩就很想前往擁有爭冠實力的球隊效力，好讓他可以跟老東家暴龍證明自我實力，或許跳槽公鹿或籃網就是他的解答！

(中時 )