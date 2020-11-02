使用過蘋果（Apple）iPhone的朋友大多都有類似經驗，比如手機都會用上三、四年才會更換，也正因為如此，藉由維修替換部分失靈的零件或是電池來讓手機如獲新生的經驗，也相當熟悉。不過如果你已經入手iPhone 12系列，請特別留意iPhone 12系列的相機維修政策與過往不同，若不小心損壞恐怕得花不少的費用。

《9to5mac》引述3C產品拆解網站iFixit技術人員的發現指出，iPhone 12系列更換相機後，必須要透過蘋果雲端服務的授權，才可以正常運作。不然會出現類似鏡頭無法切換，或者是在特定模式下根本無法啟用相機的情況。iFixit指出，手機的螢幕以及相機是手機維修時，最常更換的零件，蘋果為手機設備加上維修的限制，會讓未經認證的技術人員越來越難替iPhone進行維修或更換特定零件。

iFixit也指出，過去蘋果也曾經透過針對特定的零件更換，例如Touch ID以及Face ID，加入必須要藉由蘋果專屬的雲端系統文件才可以授權的限制，這是因為這兩項功能都連接到了安全晶片的緣故。而蘋果過去沒有在iPhone相機維修的過程加入任何類似的雲端驗證步驟，因此原本推測上述發現是一個bug所致，但是透過蘋果維修手冊的內容已可確認，替iPhone相機維修加入雲端驗證的步驟，是蘋果為iPhone 12系列才加入的新特性。

蘋果維修手冊內容證實，iPhone 12更換相機時，需要進行官方雲端驗證。換句話說，沒有取得官方授權的第三方廠商，替你換相機零件後，可能無法讓相機通過認證後順利運作。（摘自9to5mac）

針對iPhone 12系列，蘋果先前已經公佈了iPhone 12以及iPhone 12 Pro的官方維修價格，包含針對更換螢幕、電池，或其他損換零件的費用，若是超過保固，任何一項維修價格都並不便宜。因此若是你擔心後續維修費用讓你難以負荷，選購iPhone 12系列時若非提前搭配具有堅強防護力的保護周邊，則可多多考慮加購額外的手機保險服務或是AppleCare服務。

(科技)