華碩(2357)LCD螢幕銷售告捷，根據日本權威IT媒體BCN最新統計資料顯示，華碩LCD螢幕於當地市場出貨動能強勁，遙遙領先競爭對手，第三季躍居銷售龍頭，並較去年同期成長超過240%。

華碩於日本市場推出多項人氣商品如：擁有0.5ms疾速反應時間與165Hz超高更新率的24.5/27吋電競螢幕、內建獨家「Eye Care」護眼技術系列，以及可攜式螢幕皆受消費者高度肯定，持續累積品牌聲量。

今年再受惠居家辦公、遠距教學與線上遊戲等宅經濟需求增溫，帶動整體業績，華碩LCD螢幕不僅連續4個月蟬聯BCN銷售排行榜首，前三季出貨年成長更逾100%，預計接下來隨著ROG玩家共和國聯手NVIDIA推出全球首款擁有360Hz超高更新率的ROG Swift PG259QN與多款高性價比電競螢幕、可攜式螢幕等話題新品強勢助攻下，目標再奪2020年度日本銷售冠軍。

(時報資訊)