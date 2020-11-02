不鏽鋼大廠允強(2034)公布財報，受疫情影響需求，前三季稅後純益約4.7億元，年減28%，每股純益1.15元。展望後市，公司認為目前已是營運谷底，隨著主要原料鎳價有撐，毛利率預計可望持穩。

允強第三季營運回溫，稅後純益1.88億元，季增36.9%、年減6%，每股純益0.46元。

允強第三季營收30.93億元，季增6.7%、年減32%；毛利率9.8%，季增0.2個百分點、年減0.6個百分點；稅後純益1.88億元，季增36.9%、年減6%，每股純益0.46元。

允強前三季營收97.53億元，年減22.5%；毛利率9.3%，年減1.7個百分點；稅後純益4.7億元，年減28%，每股純益1.15元。

允強上周五舉行法說會，公司指出，今年以來雖然外銷市場受到疫情嚴重衝擊，導致需求下滑，內銷則在科技大廠積極建廠擴產下，需求相對有撐。

展望後市，允強公司經營團隊表示，目前已是營運最低谷，看待後續量能可望逐步回升，並隨著原物料的國際鎳價有撐，加上淘汰低毛利的訂單，毛利率走勢可望持穩。

允強表示，目前不鏽鋼原料鎳的價格每公噸站穩1.5萬至1.6萬美元，未來隨著電動車等新能源趨勢，將支撐鎳價易漲難跌。

另外，允強海外布局方面，土耳其新廠因疫情影響遞延，預計今年底將發包，預期2022年第一季投入量產。

允強去年決定，擬斥資19億元，計畫赴土耳其設廠，已經購置土地，但因為疫情影響，工程發包進度延後，公司目前預期年底前完成發包，預計2022年第一季啟用。

土耳其廠初期規畫月產能4000噸，包含構造管1500噸、不鏽鋼板2500噸，並將有第二、三期擴廠計畫。目前允強月總產能約3.5萬公噸，土耳其廠預計2022年第一季啟用，將增加公司後續業績成長動能。

(時報資訊)