科技部、國家通訊傳播委員會NCC將組建數發展部，外傳蘇揆拍板廢科技部後將回復為國科會。行政院長蘇貞昌未置可否，只說組改已經盤整一段時間，最後結果出來會跟國人報告，也會送請立法院同意。

組改案將在立法院本會期送立法院，外傳蘇揆已拍板，科技部及NCC組建數位發展部後，NCC仍將存在，而科技部將回復為國科會。

據了解，未來的數位發展部未來將包括NCC通訊傳播產業與輔導業務、國發會資管處、行政院資安署（原行政院資安處升格）、交通部郵電司、經濟部工業局電資、知識服務組部分業務、及技術處、資策會、行政法人資服中心，以及個資保護審議委員會。

另外，交通部觀光局將升格為觀光署，氣象局則將併入環資部，行政院公共工程委員會將轉型為公共工程總處，可能併入國發會、原子能委員會將轉型為核能安全委員會；而NCC則將改制為通訊傳播監理委員會。

蘇揆上午被問到廢掉科技部的問題時說，行政院組織改造已有相當一段期間，上次也徵詢立法院同意後，有部分完成、部分未完成，因應時代新需要，組改已經盤整一段時間，最後有結果出來會跟國人報告，也會送請立法院同意。

(中時 )