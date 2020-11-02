勞動基金運用局指出，累計前9月收益數縮減至22.4億元，收益率僅有0.05％，較累計前8月收益數771.4億元，收益率1.81％明顯減少，也就是說，9月單月再度轉盈為虧，虧損749億元。

勞動基金運用局公布，整體勞動基金截至9月底止規模為4兆4,514億元，其中，新制勞退基金規模為2兆6,465億元，舊制勞退基金規模為8,966億元，勞保基金規模為7,482億元，就保基金規模為1,355億元，職災保護專款規模為111億元，積欠工資墊償基金規模為135億元。

勞動基金依市場情勢審慎動態調整資產配置，多元布局於國內外金融市場，截至9月底止，整體勞動基金評價後收益數為22.4億元，收益率0.05％。

其中，最受關注的是新制勞工退休基金前9月虧損96.9億元，收益率負0.38％，舊制勞工退休基金前9月也是小幅虧損6.4億元，收益率也是呈現負0.07％，合計新舊勞工退休基金虧損103.3億元，收益率負0.3％；另勞保基金前9月所幸仍呈現113.3億元獲利，收益數1.54％。

此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,915億元，收益數為53.9億元，收益率為1.49％。

(工商 )