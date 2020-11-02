高教工會2日公布私立大專校院兼任教師薪資普查狀況，發現全台104所私立大專校院有70所、近7成仍維持民國82年的鐘點費，27年來都是575元，即使過去27年來物價指數已經成長了將近4成，等同「實質減薪」。工會指出，這些「血汗大學」不乏文化、銘傳、東海等知名老牌私校；且有10所私校年度收支餘絀高達億元以上，卻也27年未調鐘點費。

高教工會表示， 大專兼任教師鐘點費，自民國82年發布後，即長期凍漲；高教工會成立後持續抗議，103年行政院總算核定各公立大專鐘點費調漲16％，但當年教育部卻同時決議「公、私立大專院鐘點費數額脫鉤」，使得多數私校即便財務狀況良好，也不願為兼任教師加薪。

工會指出，27年來物價指數已經成長38.9％，一般受雇者平均薪資也成長64.2％，大學專任教師薪資成長34％，唯獨這些私校兼任教師27年來鐘點費分毫未漲，形同「實質減薪」。

此外，包括中山醫學大學、僑光科技大學、台南應用科技大學、台北城市科技大學、德明財經科技大學、嶺東科技大學、龍華科技大學、輔英科技大學、東海大學、淡江大學等10所大專院校，最新（107學年）財務報表的年度收支餘絀皆高達億元以上，卻也27年未調鐘點費，被高教工會批為「血汗私立大專」龍頭。

高教工會要求，109學年起私立大專校院兼任教師鐘點費數額，應當比照公立大專院校；且目前多數學校1學期只付4.5個月「教學期間」，但考慮備課、批改作業與考卷等，應改為5.5個月；另兼任教師年終獎金也應加發等比例的1.5個月鐘點費，最終目標朝「專兼任教師同工同酬」邁進。

(旺報 )