11月1日晚8點半，中共中央紀委國家監委官網發布消息，海南省委常委、三亞市委書記童道馳涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。童道馳北大畢業並在美國讀博士並在美國工作，曾在證監會任職14年，海歸學經歷相當亮眼。

據《海南日報》報導，11月1日晚，就在童道馳被宣布落馬當晚，海南省委書記劉賜貴主持召開省委常委會會議，傳達中央對童道馳涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。與會者逐一作了表態發言。大家一致表示，堅決擁護中央決定。

童道馳1967年10月出生，湖南平江人，2004年12月加入中國共產黨，1991年7月參加工作，北京大學經濟管理系國民經濟管理專業，中國人民大學行政管理學研究所行政管理學專業碩士、加拿大卡爾頓大學公共管理專業研究生畢業，在職博士研究生學歷。

童道馳有著一份十分光鮮的履歷，北大畢業的他，曾在美國知名智庫蘭德公司研究生院讀博士，在短暫的世界銀行工作後，他來到中國證監會，並在證監會任職長達14年，從上市公司監管部副主任一路做到國際合作部主任。2016年底至2018年10月，他空降任職湖北省副省長，2018年10月成為海南省委常委、三亞市委書記。

在中央紀委國家監委網站公開的童道馳簡歷中，有兩處比較特別。其一，童道馳在2004年12月加入中國共產黨，至今黨齡還不到16年，這在省部級領導幹部中是比較少見的。

其二，童道馳有8年的時間都在海外上學和工作。1992年7月，已經是中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員的童道馳出國留學，在加拿大卡爾頓大學獲公共管理碩士學位之後，他去往美國知名智庫——蘭德公司國際部亞太研究中心擔任研究員，同時在研究生院政策分析專業在職學習，並獲得政策分析博士學位。

(旺報 )