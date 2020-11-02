新北市中和警分局強化校園安全維護。（中和警分局提供）

新北市中和警分局強化校園安全維護。（中和警分局提供）

新北市中和警分局強化校園安全維護。（中和警分局提供）

新北市中和警分局為強化校園安全維護，由轄區派出所結合分局偵查隊及無毒校園專任警力，同步針對轄內18所校園（大學1所、高中學4所、國中4所、國小9所）加強周遭環境、暗巷之校園治安熱點巡邏守望。

鑑於台南地區發生校園憾事，中和警分局除原有平日晨間之校園護童專案及平日巡邏守望外，另外與轄內大學加強聯繫，獲得校方同意，共同進入校園檢視校園「自我防護與保護」之觀念，針對校園各進出口及廁所、校園死角之監視器、夜間照明、廣播系統等相關「警監系統」予以檢查是否足夠及運作正常。

另了解校園「人車門禁管制」之相關SOP及校園自主「安全巡查」是否編定巡查時段、區域及路線；復就校園、警方建立合作與通報機制以強化「聯繫合作」、最後再就轄內、各學校之周遭治安顧慮人口對象強化訪查聯繫，確保校園安全。

中和警分局呼籲，為守護校園安全，若於校園周遭發現可疑人車，應即撥打110專線，也提醒家長應多注意家中青少年交友情形並注意自身安全，切勿輕信陌生人，若有問題應立即與家長、老師及相關單位諮詢、求證，或向警察機關請求協助。

(中時 )