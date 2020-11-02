曾任陸軍司令部戰訓處保防官的已婚閻姓少校，和當時同單位的陳姓女上士發生不倫戀，甚至在職務宿舍幽會，2人因此遭調職記過。陳女2019年間被核定不適服退伍，她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為原處分並不違法，應尊重軍方裁量權，判陳女敗訴，可上訴。

閻男2007年5月結婚並生子，夫妻倆原同居在職務宿舍，閻妻2017年7月退伍返回南部娘家照顧子女，閻男竟自同年10月起與陳女發展不倫戀，還一起在宿舍幽會。閻妻得知後提告，刑事妨害家庭因證據不足不起訴，民事判閻男、陳女應連帶賠償8萬元確定。

事發後，陳女遭依違反性別互動分際調職並記大過1次，2018年度考績被評列丙上，陸軍司令部2019年間多次召開人評會，最後評鑑陳女不適服現役，核定同年10月1日退伍。陳女不服，循序提起行政訴訟。

陳女主張，2018年5月21日人評會核定她續服現役，軍方竟又註銷會議，欠缺法律實質正當性。人評會重新召開後評鑑她不適服現役，相關指控都缺乏證據，評鑑顯有瑕疵。

陳女並指，她近12年軍旅生涯考績均為甲等或甲上，有多次記功嘉獎，不倫戀曝光後她已被懲處調職記過，人評會卻僅以「107年度考績丙上」就強制她退伍，違反比例及平等原則。陸軍司令部礙於軍中壓力剝奪她的工作權，以絕對服從為由使人評會流於形式，成為「橡皮圖章」，已失客觀公平，原處分有濫權違法，故請求撤銷。

陸軍司令部抗辯，兩性分際為國軍持續要求軍紀重點，陳女身為資深幹部，逾越男女分際，嚴重斲傷軍譽及紀律，調職後工作態度消極，請她協助招募又不配合，甚至與長官發生爭執，最後軍團督導成績也不理想，綜合考評後才決議不適服現役，並非僅以單一事件評鑑。

北高行認為，人評會認定陳女的工作態度不佳，是根據單位長官長期性、常態性的觀察結果，並非全然無據，也有將陳女的獎勵紀錄列入考量，難認違反平等、比例原則或濫用權力，評審程序也合乎規定，因此，行政法院應尊重軍方認定不適服的裁量權，遂判陳女敗訴。

(中時 )