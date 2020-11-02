一名80歲老翁因血尿就醫，住院期間不乏年輕小姐來探病，照顧他的看起來也是約小他30歲的漂亮美眉，而且狀似親密。醫師表示，在放導尿管時，沒想到老翁一脫褲，生殖器看起竟像「沒有啃乾淨的玉米」，讓他嚇傻。

腎臟科醫師洪永祥在談話性節目中分享病例，多年前在泌尿外科實習時，這位80歲的阿公就備受關注，因為身邊照顧他的是一位看起來小他30歲的漂亮女生，而且住院期間，還有不少穿著短裙的年輕女性前來探病，看起來都與他相當親密，當時就引起不少醫生和護士討論，並推測那些年輕美眉可能都是從事特種行業。

洪永祥指出，老翁做膀胱鏡檢查當天，主治醫師請他和另一名實習醫師替老翁放導尿管，不料當老翁一把褲子脫下來時，生殖器竟有至少20顆入珠，看起來就像「沒有啃乾淨的玉米」一樣凹凸不平，令人震驚。

洪永祥說明，一般入珠通常都是2、3顆，頂多是一圈，但老翁至少入了20顆，看起來密密麻麻的，非常震撼，連一旁的護士也被嚇到。此外，泌尿科醫師歸家豪表示，他曾遇過病患入的玻璃珠碎掉，並爛在肉裡，必須開刀取出。

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(中時新聞網)