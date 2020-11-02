南投縣「年度長照博覽會暨社區照顧關懷據點成果展」1日在縣立旭光高中登場，由副縣長陳正昇主持開幕儀式，來自縣內100多個社區關懷據點，總計超過1200多人齊聚一堂，交流照護工作成果；展內亦設置長照輔具體驗區，讓民眾更了解長照服務的內容。

陳正昇表示，感謝鄉鎮公所和地方社區長期以來的努力，讓投縣歷年來長照及社區關懷據點業務考核成績優良，社區關懷據點更被列為全國示範社區。

陳正昇說，投縣府有鑒於社區照顧關懷據點預防照護的重要性，將其列重點項目，積極挹注經費全力推展照顧據點服務，據點總數由縣長林明溱甫上任時72個據點，一舉增加到現在121個據點，共增加了49個據點，並逐年成長中。未來將持續深入各鄉鎮辦理說明會，號召民眾加入據點行列，並每月前往各關懷據點訪視。

活動也設置長照展區，包括輔具體驗及照護科技展示、業務宣導及各類型長照機構服務成果展示，讓民眾了解投縣推廣長照服務的內涵。

另為強化社區長者交通安全認知，新聞及行政處交安宣導小組也到場宣導，提醒長輩們外出要著鮮豔或反光服飾，過馬路要停看聽等小訣竅，獲得與會民眾熱烈響應，場面相當溫馨。

(中時 )