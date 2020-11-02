「日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華」1日在向山遊客中心熱鬧開騎！活動有「30公里環潭挑戰遊」以及「10公里自行車逍遙遊」，總計超過千位騎士一齊享受騎乘樂趣（日管處提供／黃立杰南投傳真）

交通部觀光局台灣自行車節主軸活動之一「日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華」於1日上午在日月潭向山遊客中心熱鬧開騎！結合觀光和友善環境概念的騎乘活動，路線有「30公里環潭挑戰遊」以及「10公里自行車逍遙遊」，現場總計超過千位騎士一齊踩腳踏車愛南投。

由交通部觀光局、南投縣政府、日月潭風景管理處、自行車騎士協會、魚池鄉公所、在地業者等多方合作，戮力舉辦多年的日月潭自行車嘉年華，風光明媚的風景和優質的辦理品質，成為民眾心目中的優質活動。

觀光局副局長周廷彰表示，台灣自行車節已辦理10年，「日月潭Come！Bikeday」是系列中重量級的活動，能親身體驗全球十大最美自行車道。明年是2021自行車旅遊年，觀光局亦將持續配合交通部政策，優化自行車路線網，結合各地資源發展出各具特色的自行車觀光遊程，提供民眾體驗別開生面的自行車觀光路線。

騎士協會秘書長何麗卿也表示，由於疫情限制，往年都會來台交流的北海道、愛媛縣等自行車團今年雖然缺席，但這次極力邀請經濟部工業局、多家自行車零組件周邊廠商前來設置攤位、展示產品，現場將擺放多樣商品，讓國內民眾可在參加自行車節外，同時一睹自行車王國的硬實力。

(中時 )