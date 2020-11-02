淡江大學國際關係及戰略研究所黃介正（右），分析美國選情。（圖／摘自千秋萬事YouTube）

美國大選倒數1天，目前各項民調都指拜登贏面大，而拜登兒杭特電郵門事件被證明是假新聞，但在美國媒體上並沒有引起太大討論，是否對選情造成影響？對此，淡江大學國際關係及戰略研究所黃介正分析，為什麼各界都預測拜登會勝選的原因。

黃介正在廣播節目「千秋萬事」中表示，選前放大絕出奇招，在台灣的影響就會很大，包括前總統陳水扁也說過，最後一周是關鍵，翻盤、黃金交叉，包括走路工放消息、低頭下跪、2顆子彈、周子瑜事件等等，但美國有億3千萬人口，占地相當廣，新聞也不像台灣整天播送，所以信者恆信。

主持人王淺秋說，目前美國民調、主流媒體，都稱拜登佔上風。黃介正提起2016年美國總統大選，民調預測希拉蕊會當選，後來大翻盤讓所有人震驚，經過3年多的檢討，這次民調應該會比之前準確一些。

根據全國性的平均數民調，黃介正指出，川普從來沒「黃金交叉」過，至於正式選舉結果明年才會出來，但最快台灣時間4日中午，就可以知道結果，但勝負必須差距相當大，到誤差範圍外，比如說選舉人票30票，就是再翻2、3個州也翻不回來，所以要拿大州，佛羅里達29張、德州38張、賓州20張。

黃介正坦言，如果大州由拜登拿下，後面想要抗議示威的力道就不夠了，而川普現在選舉人票總預估，不算搖擺州，還差拜登8、90張票，中間還有1百多個搖擺州，所以搖擺州中必須將近2/3都投川普，他才能跟拜登平手，這也是為什麼大家都預估拜登會贏的原因。

此外，黃介正轉述在美國的兒子的說法，直接不投了，因為不管投誰，該選區的選取人票都會是拜登。

(中時新聞網)