美國總統大選不確定因素持續干擾國際股市走勢，雖然亞股周一普揚，但台股在外資上周五擴大賣超、持續大買反向ETF，以及電子權值股普遍熄火拉回拖累下，加權指數及櫃買指數今（2）日開高後雙雙走低翻黑，持續呈現高檔量縮修正態勢。

加權指數今日以上漲18.9點的12565.32點開出，最高上漲29點至12594.34點，截至11點下跌41.05點、為12505.29點，盤中最低下探至12480.66點。成交量估量縮至約1700億元。

櫃買指數今日以上漲0.73點的162.66點開出，惟隨後便一路震盪走低，截至11點下跌0.95點、為160.98點，早盤最低下跌1.26點至160.67點，成交量估量縮制約300億元出頭。

觀察盤面各類股表現，以貿易百貨股漲逾1％領軍，航運股漲近1％、通信網路股漲逾0.5％居次，金融股小漲近0.5％擔當穩盤要角。不過，橡膠股跌逾1.5％，成交量較大的電子零組件股下跌1.5％，電子及半導體亦跌近1％，表現明顯偏弱。

電子權值股幾乎全數熄火，由傳產及金融權值股領軍撐盤，以和泰車(2207)漲逾1.5％、中華電(2412)漲近1.5％較強，南亞(1303)、台化(1326)、中鋼(2002)、富邦金(2881)漲逾0.5％、鴻海(2317)亦上漲0.5％。

至於聯電(2303)跌逾3.5％、聯發科(2454)跌逾3％，在權值股中表現最弱，台達電(2308)跌逾2.5％，股王大立光(2330)及台積電(2330)亦雙雙跌近1％，致使今日加權指數開高走低，表現遜於亞股。

分析師認為，近期全球股市跟隨美股起舞，紛紛出現高檔拉回態勢，包括新冠肺炎疫情增溫、美國總統大選倒數、台海軍事緊張等變數牽制大盤多方氣勢，台股高檔區間整理許久後轉弱，日指標修正加速，使短線盤勢震盪加劇，呈現高檔偏弱整理。

分析師認為，台股跌落季線、出現指標修正，短線仍有回探壓力。操作策略上，應避開法人賣超、財報不佳及線型偏空股，短線可聚焦產業需求熱度維持的業績／題材股，中線則可逢低布局營運穩健的藍籌股。

(時報資訊)