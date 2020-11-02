印度的Future Retail(FRL)周日指出，新加坡裁決單位對亞馬遜爭議的裁決，在印度法律下不具效力，也不對公司具約束力。

亞馬遜在10月25日贏得裁決單位的禁令，要求禁止Future Retail將零售資產以34億美元賣給信實工業集團，認為該項交易亦違反了其先前與亞馬遜達成的協定。

目前Future Retail和信實集團皆表示，希望加快交易，顯示該印度首富與貝佐斯競爭印度零售大餅的激烈。

Future Retail告知印度交易所，亞馬遜的任何企圖都將遭到抵抗；在周日提交給證交所的文件還指出，公司正在採取法律行動，以保護其權利。

亞馬遜曾在上周向印度監管單位提出控訴，認為Future Retail不正確地表示符合合約義務，並尋求懸置監管單位對交易的審查。

爭議的焦點在於八月時，Future Retail同意將零售、批發和部分業務和債務以33.8億美元賣給信實工業。

而亞馬遜則辯稱，2019年的協議中有明定，Future Retail不能將其零售資產賣給任何在限制名單上的人士，包括信實集團老闆阿巴尼(Ambani)的集團。

(時報資訊)